Северная Корея провела испытания новой тактической баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5, разработанной для сверхбольшой 4,5-тонной боеголовки на дальность 90-500 км.
В КНДР 1 июля состоялся испытательный запуск новой тактической баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, передает УНН. Ракета этого типа предназначена для сверхбольшой боеголовки весом 4,5 т, отмечает агентство.
Детали
Запуск ракеты был осуществлен на минимальную (90 км) и максимальную (500 км) дальности, чтобы проверить стабильность полета и точность попадания.
Напомним,
Ночью 1 июля Южнокорейское военное командование сообщало, что зафиксировало запуск неустановленной баллистической ракеты из Северной Кореи в восточном направлении. Впоследствии командование зафиксировало запуск еще одной ракеты.
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