В КНДР 1 июля состоялся испытательный запуск новой тактической баллистической ракеты Hwasongpho-11Da-4.5, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, передает УНН. Ракета этого типа предназначена для сверхбольшой боеголовки весом 4,5 т, отмечает агентство.

Детали

Запуск ракеты был осуществлен на минимальную (90 км) и максимальную (500 км) дальности, чтобы проверить стабильность полета и точность попадания.

Напомним,

Ночью 1 июля Южнокорейское военное командование сообщало, что зафиксировало запуск неустановленной баллистической ракеты из Северной Кореи в восточном направлении. Впоследствии командование зафиксировало запуск еще одной ракеты.

КНДР готовится к отправке инженерных сил оккупированную Донецкую область уже в июле: в ОП отреагировали