КНДР підтвердила випробування нових ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. КНДР підтвердила проведення випробувань нових тактичних керованих ракет, які пройшли 21 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).
На випробуваннях був присутній лідер КНДР Кім Чен Ин, який заявив, що недавно розроблені в країні збройові системи, а також системи стратегічного озброєння, які ще перебувають на стадії розробки, "внесуть вирішальний внесок в реалізацію стратегічного плану партії по радикальній зміні оборонної стратегії країни", йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, КНДР запустила дві ракети в бік Японського моря.