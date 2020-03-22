КНДР подтвердила испытания новых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. КНДР подтвердила проведение испытаний новых тактических управляемых ракет, которые прошли 21 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который заявил, что недавно разработанные в стране оружейные системы, а также системы стратегического вооружения, которые еще находятся на стадии разработки, "внесут решающий вклад в реализацию стратегического плана партии по радикальному изменению оборонной стратегии страны", говорится в сообщении.
Напомним, КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря.