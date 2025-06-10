КНДР надала росії 120 гармат, на курщині досі 11 тисяч північнокорейських військових – Буданов

Північна Корея передає росії далекобійну артилерію, яка добре заявила себе у війні. Зокрема, у росії на озброєнні є північнокорейські гармати, що стріляють на велику відстань. Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв'ю виданню The War Zone, передає УНН.

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Кирило Буданов у великому інтерв’ю виданню The War Zone розповів про посилення військово-технічної співпраці між росією та Північною Кореєю, обмін військовими технологіями та готовою зброєю, яку росія використовує у війні проти України.

На запитання щодо поставок північнокорейського озброєння до рф, Буданов заявив, що Україна має достатньо розвідданих, які підтверджують цей факт.

Асортимент озброєння, яке Північна Корея надає росії, досить широкий, починаючи зі 122-мм гаубиць Д-74 та 107-мм піхотних систем РСЗВ до 240-мм РСЗВ та 170-мм самохідних артилерійських гармат M1989. На жаль, ця гармата досить добре себе демонструє в бою. Вона стріляє з досить великої відстані та має непогані показники точності – сказав начальник українського ГУР.

Буданов також уточнив, скільки північнокорейських гармат є на озброєнні у росії.

У нас є дані, що російській федерації було надано 120 штук. Але я думаю, що ці постачання продовжаться, тому що ці гармати досить добре себе демонструють. Це прикро для нас, тому що це артилерія для стрільби на великі відстані - сказав він.

Окремо Буданов поінформував про розгортання північнокорейських військових у росії.

У Курській області перебуває близько 11 000 північнокорейських військових. Але є також проблема візиту (Сергія Шойгу, - The War Zone), секретаря ради національної безпеки російської федерації, до Північної Кореї. І там він, серед іншого, домовився про початок роботи так званих трудових мігрантів на території росії, щоб частково замінити трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони вважають нестабільними для своєї держави та вразливими до вербування нашими спецслужбами та західними. Але є велика ймовірність, що люди серед цих трудових мігрантів почнуть підписувати контракти з міністерством оборони росії. І це будуть не воїни з Північної Кореї. Це будуть російські воїни, але північнокорейської національності - розповів він.

Додатково

Раніше розвідка неодноразово попереджала про активізацію співпраці між росією та КНДР. Північнокорейська артилерія, зокрема важкі системи, дедалі частіше фіксуються на фронтах вийни росії проти України. Північна Корея не тільки не приховує цієї співпраці, а й публічно заявляє про її законність.

Нагадаємо

На початку червня поточного року голова науково-експертної ради при раді безпеки росії сергій шойгу відвідав КНДР, де зустрівся з Кім Чен Ином для обговорення підтримки рф у війні проти України.

У липні 2023 року сергій шойгу також їздив до Північної Кореї. За результатами того візиту було заявлено про зміцнення оборонного партнерства двох країн.