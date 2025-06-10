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КНДР предоставила россии 120 орудий, в курской области до сих пор 11 тысяч северокорейских военных – Буданов

Киев • УНН

 • 230 просмотра

По словам Кирилла Буданова, Северная Корея передала россии 120 дальнобойных артиллерийских установок, которые хорошо показали себя в боях. Также, около 11 тысяч северокорейских военных находятся в Курской области.

КНДР предоставила россии 120 орудий, в курской области до сих пор 11 тысяч северокорейских военных – Буданов

Северная Корея передает россии дальнобойную артиллерию, которая хорошо заявила о себе в войне. В частности, в россии на вооружении есть северокорейские пушки, стреляющие на большое расстояние. Об этом начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил в интервью изданию The War Zone, передает УНН.

Детали

Кирилл Буданов в большом интервью изданию The War Zone рассказал об усилении военно-технического сотрудничества между россией и Северной Кореей, обмене военными технологиями и готовым оружием, которое россия использует в войне против Украины.

На вопрос о поставках северокорейского вооружения в рф, Буданов заявил, что Украина имеет достаточно разведданных, подтверждающих этот факт.

Ассортимент вооружения, которое Северная Корея предоставляет россии, достаточно широкий, начиная со 122-мм гаубиц Д-74 и 107-мм пехотных систем РСЗО до 240-мм РСЗО и 170-мм самоходных артиллерийских пушек M1989. К сожалению, эта пушка достаточно хорошо себя демонстрирует в бою. Она стреляет с достаточно большого расстояния и имеет неплохие показатели точности

– сказал начальник украинского ГУР.

Буданов также уточнил, сколько северокорейских пушек есть на вооружении в россии.

У нас есть данные, что российской федерации было предоставлено 120 штук. Но я думаю, что эти поставки продолжатся, потому что эти пушки достаточно хорошо себя демонстрируют. Это обидно для нас, потому что это артиллерия для стрельбы на большие расстояния

- сказал он.

Отдельно Буданов проинформировал о развертывании северокорейских военных в россии.

В Курской области находится около 11 000 северокорейских военных. Но есть также проблема визита (Сергея Шойгу, - The War Zone), секретаря совета национальной безопасности российской федерации, в Северную Корею. И там он, среди прочего, договорился о начале работы так называемых трудовых мигрантов на территории россии, чтобы частично заменить трудовых мигрантов из Центральной Азии, которых они считают нестабильными для своего государства и уязвимыми для вербовки нашими спецслужбами и западными. Но есть большая вероятность, что люди среди этих трудовых мигрантов начнут подписывать контракты с министерством обороны россии. И это будут не воины из Северной Кореи. Это будут российские воины, но северокорейской национальности

- рассказал он.

Дополнительно

Ранее разведка неоднократно предупреждала об активизации сотрудничества между россией и КНДР. Северокорейская артиллерия, в частности тяжелые системы, все чаще фиксируются на фронтах войны россии против Украины. Северная Корея не только не скрывает этого сотрудничества, но и публично заявляет о его законности.

Напомним

В начале июня текущего года председатель научно-экспертного совета при совете безопасности россии сергей шойгу посетил КНДР, где встретился с Ким Чен Ыном для обсуждения поддержки рф в войне против Украины.

В июле 2023 года сергей шойгу также ездил в Северную Корею. По результатам того визита было заявлено об укреплении оборонного партнерства двух стран.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ВойнаНовости Мира
Ким Чен Ын
Северная Корея
Кирилл Буданов
Украина
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