КМУ розбирається із Євро-2012: понад 100 млн грн - завдані прямі збитки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у власному telegram-каналі розповів про результати чергової наради щодо вирішення проблемних питань, які виникли після проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, передає УНН.
Нарада відбулася сьогодні, 29 липня. Участь у ній взяли представники КМУ, Міністерства інфраструктури України, Міністерства молоді та спорту України, Служби безпеки України, Державного агентства інфраструктурних проектів, Державного управління Справами, Державного підприємства "Фінансування інфраструктурних проектів", Державного підприємства "НСК "Олімпійський" та Державного підприємства "НКММК "Мистецький арсенал".
Під час наради був представлений проект Постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження порядку фінансування деяких інфраструктурних об'єктів". Документ, за словами Немчінова, має кілька суперечностей, а саме:
- відсутні детальні розрахунки щодо обсягів коштів, які планується виділити на добудову інфраструктурних проектів з часів ЄВРО-2012;
- понад 100 з 570 млн грн боргових зобов'язань визначених судами будуть прямими збитками.
Через це Немчінов вважає за необхідне провести низку експертиз та аудитів: інженерно-технічних, будівельних, технологічних, цінових, юридичних, фінансових.
"Ці результати будуть передані в Державне агентство інфраструктурних проектів для формування прогнозних обсягів фінансування, зокрема з урахуванням необхідності коригування проєктно-кошторисної документації, необхідних для завершення реконструкції та будівництва об'єктів, та введення їх в експлуатацію", - зазначив міністр КМУ.
Нагадаємо, Чемпіонат Європи з футболу проходив з 8 червня по 1 липня 2012 року в Україні та Польщі. В Україні турнір приймали чотири міста: Київ, Донецьк, Львів і Харків. 1 липня на НСК "Олімпійський" відбувся фінал Євро-2012.
По звершенню Чемпіонату, тодішній президент УЄФА Мішель Платіні офіційно дякував за його організацію Віктору Януковичу і Григорію Суркісу.
Також нагадаємо, що Мішель Платіні у червні 2019 року був узятий під варту за підозрою у корупції під час визначення господаря ЧС-2022.