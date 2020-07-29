КМУ разбирается с Евро-2012: более 100 млн грн - нанесенные прямые убытки

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в собственном telegram-канале рассказал о результатах очередного совещания по решению проблемных вопросов, которые возникли после проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине, передает УНН.

Совещание состоялось сегодня, 29 июля. Участие в нем приняли представители КМУ, Министерства инфраструктуры Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, Службы безопасности Украины, Государственного агентства инфраструктурных проектов, Государственного управления Делами, Государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов", Государственного предприятия "НСК "Олимпийский" и Государственного предприятия "НККИМК "Мистецький арсенал".

Во время совещания был представлен проект Постановления Кабинета министров Украины "Об утверждении порядка финансирования некоторых инфраструктурных объектов". Документ, по словам Немчинова, имеет несколько противоречий, а именно:

- отсутствуют детальные расчеты по объемам средств, которые планируется выделить на достройку инфраструктурных проектов со времен Евро-2012;

- более 100 из 570 млн грн долговых обязательств определенных судами будут прямыми убытками.

Поэтому Немчинов считает необходимым провести ряд экспертиз и аудитов: инженерно-технических, строительных, технологических, ценовых, юридических, финансовых.

"Эти результаты будут переданы в Государственное агентство инфраструктурных проектов для формирования прогнозных объемов финансирования, в частности с учетом необходимости корректировки проектно-сметной документации, необходимых для завершения реконструкции и строительства объектов, и введение их в эксплуатацию", - отметил министр КМУ.

Напомним, Чемпионат Европы по футболу проходил с 8 июня по 1 июля 2012 года в Украине и Польше. В Украине турнир принимали четыре города: Киев, Донецк, Львов и Харьков. 1 июля на НСК "Олимпийский" состоялся финал Евро-2012.

По завершению Чемпионата, тогдашний президент УЕФА Мишель Платини официально благодарил за его организацию Виктора Януковича и Григория Суркиса.

Также напомним, что Мишель Платини в июне 2019 года был взят под стражу по подозрению в коррупции при определении хозяина ЧМ-2022.

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