КМДА каратиме постачальників шкільних продуктів без сертифіката міжнародного зразка

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. До першого вересня 2019 року всі комунальні підприємства, які займаються шкільним харчуванням у столичних закладах освіти, мають отримати сертифікат відповідності міжнародним стандартам якості харчування HACCP. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

Головне завдання міської влади — побудувати систему стандартів та норм якості у шкільному харчуванні, підкреслив чиновник.

"Усі підприємства, що харчують наших дітей, обов’язково мають впорядкувати роботу та отримати сертифікати якості міжнародного зразка. У свою чергу, районні адміністрації разом із комунальними підприємствами, що забезпечують харчування шкіл, мають відпрацювати нові форми та меню. Годувати наших дітей потрібно по-новому", - сказав Мондриївський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харчуванням дітей у столичних школах задоволена лише третина батьків

Він додав, що вже з наступного навчального року, підприємства, що не отримають сертифікатів відповідності, будуть усунені від постачання їжі.

Нагадаємо, у Києві хочуть реформувати систему організації харчування в школах. Для цього депутати Київської міської ради розробили проект рішення, яким пропонується позбавити приватні фірми права поставляти шкільні обіди.

Депутати запропонували створити у кожному районі столиці комунальні підприємства-їдальні, які й уповноважити на харчування дітей.

У такій ініціативі вбачають спробу монополізації шкільного харчування в столиці.

А за словами нардепа Сергія Тригубенка, новоутворені КП можуть бути всього лише "прокладками" між постачальниками продуктів та навчальними закладами. І це не гарантуватиме безпечності та більш високої якості шкільних обідів.

Українські Національні Новини

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