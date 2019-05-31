КГГА будет наказывать поставщиков школьных продуктов без сертификата международного образца
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. К первому сентября 2019 года все коммунальные предприятия, которые занимаются школьным питанием в столичных учебных заведениях, должны получить сертификат соответствия международным стандартам качества питания HACCP. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Главная задача городской власти - построить систему стандартов и норм качества в школьном питании, подчеркнул чиновник.
"Все предприятия, которые кормят наших детей, обязательно должны упорядочить работу и получить сертификаты качества международного образца. В свою очередь, районные администрации вместе с коммунальными предприятиями, обеспечивающими питание школ, должны отработать новые формы и меню. Кормить наших детей нужно по-новому", - сказал Мондриевский.
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Он добавил, что уже со следующего учебного года, предприятия, не получат сертификатов соответствия, будут устранены от поставок пищи.
Напомним, в Киеве хотят реформировать систему организации питания в школах. Для этого депутаты Киевского городского совета разработали проект решения, которым предлагается лишить частные фирмы права поставлять школьные обеды.
Депутаты предложили создать в каждом районе столицы коммунальные предприятия-столовые, и уполномочить на питание детей.
В такой инициативе видят попытку монополизации школьного питания в столице.
А по словам нардепа Сергея Тригубенко, вновь КП могут быть всего лишь "прокладками" между поставщиками продуктов и учебными заведениями. И это не гарантирует безопасности и более высокого качества школьных обедов.