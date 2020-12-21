КМДА: через COVID-19 у Києві частіше помирають чоловіки

"Що стосується смертності від коронавірусу (коронавірусної хвороби COVID-19 - ред.), то у Києві помирають більше чоловіки: з 1723 летальних випадків від початку пандемії 952 чоловіки і 771 жінка", - сказав Кличко.

Він зазначив, що найвища смертність від COVID-19 у людей старше 65 років та тих, хто перебуває у групах ризику.

Нагадаємо, у Києві за добу ще 673 хворих на COVID-19: найбільше - на Дарниці.