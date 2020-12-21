КГГА: из-за COVID-19 в Киеве чаще умирают мужчины

"Что касается смертности от коронавируса (коронавирусной болезни COVID-19 - ред.), то в Киеве умирают больше мужчины: из 1723 летальных случаев с начала пандемии 952 мужчины и 771 женщина", - сказал Кличко.

Он отметил, что самая высокая смертность от COVID-19 у людей старше 65 лет и тех, кто находится в группах риска.

Напомним, в Киеве за сутки еще 673 больных COVID-19: больше всего - на Дарнице.