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У Києві за добу ще 673 хворих на COVID-19: найбільше - на Дарниці

Київ • УНН

 • 15269 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. За минулу добу у Києві на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 673 людини, а загальна кількість підтверджених випадків за весь час пандемії - понад 100 тис. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

У Києві за добу ще 673 хворих на COVID-19: найбільше - на Дарниці

"У Києві за минулу добу виявили 673 хворих на коронавірус (коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Це трошки менше, ніж минулі дні, але тим не менш - розслаблятись ще не час. Усього за період пандемії у столиці 1723 летальних випадки, і за минулу добу померли ще 10 людей. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні в нашому місті 101 тис. 123. Тобто, ми вже перейшли таку цифру - 100 тис.", — повідомив Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворів:

  • 402 жінки (від 20 до 86 років);
  • 247 чоловіків (від 20 до 90 років);
  • 12 дівчаток (від 2 до 16 років);
  • 12 хлопчиків (від 2 місяців до 16 років).

"Захворів також, на жаль, і 21 медик. До лікарень столиці госпіталізували 47 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, вдома, під контролем лікарів. Одужали за добу 564 людини. Усього коронавірус подолали 32 тис. 739 мешканців столиці", — додав міський голова Києва.

За його словами, найбільше випадків захворювань виявили: у Дарницькому районі — 210, у Дніпровському районі — 141 та у Деснянському — 70.

Нагадаємо, в Україні вже 970 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 545.

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