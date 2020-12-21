У Києві за добу ще 673 хворих на COVID-19: найбільше - на Дарниці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. За минулу добу у Києві на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 673 людини, а загальна кількість підтверджених випадків за весь час пандемії - понад 100 тис. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"У Києві за минулу добу виявили 673 хворих на коронавірус (коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.). Це трошки менше, ніж минулі дні, але тим не менш - розслаблятись ще не час. Усього за період пандемії у столиці 1723 летальних випадки, і за минулу добу померли ще 10 людей. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні в нашому місті 101 тис. 123. Тобто, ми вже перейшли таку цифру - 100 тис.", — повідомив Кличко.
Він зазначив, що серед тих, хто захворів:
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- 402 жінки (від 20 до 86 років);
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- 247 чоловіків (від 20 до 90 років);
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- 12 дівчаток (від 2 до 16 років);
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- 12 хлопчиків (від 2 місяців до 16 років).
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"Захворів також, на жаль, і 21 медик. До лікарень столиці госпіталізували 47 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, вдома, під контролем лікарів. Одужали за добу 564 людини. Усього коронавірус подолали 32 тис. 739 мешканців столиці", — додав міський голова Києва.
За його словами, найбільше випадків захворювань виявили: у Дарницькому районі — 210, у Дніпровському районі — 141 та у Деснянському — 70.
Нагадаємо, в Україні вже 970 тис. випадків COVID-19, за добу - 6 545.