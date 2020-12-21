В Киеве за сутки еще 673 больных COVID-19: больше всего - на Дарнице
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. За минувшие сутки в Киеве на коронавирусную болезнь COVID-19 заболело 673 человека, а общее количество подтвержденных случаев за все время пандемии - более 100 тыс. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 673 больных коронавирусом (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.). Это немного меньше, чем за предыдущие дни, но тем не менее - расслабляться еще не время. Всего за период пандемии в столице 1723 летальных случая, и за минувшие сутки умерли еще 10 человек. Подтвержденных случаев заболевания сегодня в нашем городе 101 тыс. 123. То есть, мы уже перешли такую цифру - 100 тыс.", - сообщил Кличко.
Он отметил, что среди заболевших:
-
- 402 женщины (от 20 до 86 лет);
-
- 247 мужчин (от 20 до 90 лет);
-
- 12 девочек (от 2 до 16 лет);
-
- 12 мальчиков (от 2 месяцев до 16 лет).
-
"Заболел также, к сожалению, и 21 медик. В больницы столицы госпитализировали 47 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, дома, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 564 человека. Всего коронавирус преодолели 32 тыс. 739 жителей столицы", - добавил мэр Киев.
По его словам, больше всего случаев заболеваний обнаружили: в Дарницком районе - 210, в Днепровском районе - 141 и в Деснянском - 70.
Напомним, в Украине уже 970 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 6545.