КМДА буде приймати скарги від потерпілих через прорив тепломережі біля Ocean Plaza до кінця місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У столиці було створено комісію для розгляду звернень громадян щодо завданої шкоди здоров’ю через пошкодження магістрального трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza на вулиці Антоновича у Києві, пише УНН із посиланням на повідомлення Київміськадміністрації.
Згідно з інформацією, комісія працює на базі комунального підприємства “Київтеплоенерго”. Як повідомили у підприємстві, комісія працюватиме із 17-го до 31 січня.
Як повідомлялося, 13 січня по вулиці Антоновича у Києві внаслідок пориву тепломережі стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру Ocean Plaza. Внаслідок події 7 людей з термічними опіками кінцівок госпіталізували до лікарні.
За фактом події було розпочато кримінальне провадження.
Ввечері 15 січня пошкодження трубопроводу на вулиці Антоновича ліквідували, відновили асфальтне покриття і дозволили рух автотранспорту.