КГГА будет принимать жалобы от пострадавших из-за прорыва теплосети у Ocean Plaza до конца месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В столице была создана комиссия для рассмотрения обращений граждан по ущербу здоровью из-за повреждения магистрального трубопровода возле ТРЦ Ocean Plaza на улице Антоновича в Киеве, пишет УНН со ссылкой на сообщение Киевгорадминистрации.
Согласно информации, комиссия работает на базе коммунального предприятия “Киевтеплоэнерго”. Как сообщили на предприятии, комиссия будет работать с 17-го по 31 января.
Как сообщалось, 13 января на улице Антоновича в Киеве в результате порыва теплосети произошел разлив горячей воды и подтопления первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza. В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.
По факту происшествия было начато уголовное производство.
Вечером 15 января повреждения трубопровода на улице Антоновича ликвидировали, восстановили асфальтовое покрытие и разрешили движение автотранспорта.