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КМДА: рух вулицею поблизу Ocean Plaza відновлено, трубу відремонтовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. У Голосіївському районі Києва, де внаслідок прориву тепломережі на вулиці Антоновича гаряча вода підмила асфальтове покриття та затопила ТЦ Ocean Plaza, відновили асфальтне покриття. Про це йдеться у повідомленні КМДА, передає УНН.

КМДА: рух вулицею поблизу Ocean Plaza відновлено, трубу відремонтовано

“Наразі транспортний рух вулицею відновлений”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комунальна корпорація “Київавтодор” залучила до робіт 18 одиниць техніки та 23 робітника.

Раніше рух вулицею поблизу Ocean Plaza планували відновити до півночі на 16 січня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Постраждалі від аварії біля Ocean Plaza зможуть звернутись за компенсацією

Нагадаємо, сьогодні о 4:15 ранку “Київтеплоенерго” завершило ліквідацію пошкодження трубопроводу біля ТРЦ “Ocean Plaza”. З моменту виявлення пошкодження увечері 13 січня три бригади “Київтеплоенерго” працювали в цілодобовому режимі. Було здійснено розриття місця пошкодження, демонтаж пошкодженого трубопроводу, виконано роботи з гідроізоляції та укрупнення вузлів трубопроводів, замінено усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м на проїжджій частині.

Як повідомлялося, 13 січня по вулиці Антоновича у Києві внаслідок пориву тепломережі стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру Ocean Plaza. Внаслідок події 7 людей з термічними опіками кінцівок госпіталізували до лікарні.

За фактом події було розпочато кримінальне провадження.

Також повідомлялося, що через прорив тепломережі біля торгового центру Ocean Plaza у Києві в опіковому центрі досі залишаються четверо постраждалих людей.

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