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Постраждалі від аварії біля Ocean Plaza зможуть звернутись за компенсацією

Постраждалі від аварії біля Ocean Plaza зможуть звернутись за компенсацією

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. При Київській міській державній адміністрації створили спеціальну комісію щодо компенсацій потерпілим унаслідок аварії на тепломережі біля торгівельного центру Ocean Plaza. Про це під час брифінгу розповів начальник відділу з експлуатації теплових мереж КП "Київтеплоенерго" Олександр Пилипишин, передає УНН.

"З приводу постраждалих людей, які потрапили під дію гарячої води, на сьогоднішній день комісія створена, і збирається інформація про те, у якому обсязі та як можна провести компенсацію цим людям", - повідомив Пилипишин.

Він зазначив, що необхідно, передусім, звернутися до КМДА, а "після звернення цих людей до адміністрації, будуть прийматися рішення, яким чином компенсувати".

Нагадаємо, що через прорив тепломережі біля торгового центру Ocean Plaza у Києві в опіковому центрі досі залишаються четверо постраждалих людей.

Як повідомлялося, 13 січня по вулиці Антоновича у Києві внаслідок пориву тепломережі стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру Ocean Plaza. Внаслідок події 7 людей з термічними опіками кінцівок госпіталізували до лікарні.

За фактом події було розпочато кримінальне провадження.

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