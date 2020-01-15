Постраждалі від аварії біля Ocean Plaza зможуть звернутись за компенсацією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. При Київській міській державній адміністрації створили спеціальну комісію щодо компенсацій потерпілим унаслідок аварії на тепломережі біля торгівельного центру Ocean Plaza. Про це під час брифінгу розповів начальник відділу з експлуатації теплових мереж КП "Київтеплоенерго" Олександр Пилипишин, передає УНН.
"З приводу постраждалих людей, які потрапили під дію гарячої води, на сьогоднішній день комісія створена, і збирається інформація про те, у якому обсязі та як можна провести компенсацію цим людям", - повідомив Пилипишин.
Він зазначив, що необхідно, передусім, звернутися до КМДА, а "після звернення цих людей до адміністрації, будуть прийматися рішення, яким чином компенсувати".
Нагадаємо, що через прорив тепломережі біля торгового центру Ocean Plaza у Києві в опіковому центрі досі залишаються четверо постраждалих людей.
Як повідомлялося, 13 січня по вулиці Антоновича у Києві внаслідок пориву тепломережі стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру Ocean Plaza. Внаслідок події 7 людей з термічними опіками кінцівок госпіталізували до лікарні.
За фактом події було розпочато кримінальне провадження.