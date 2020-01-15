Пострадавшие от аварии у Ocean Plaza смогут обратиться за компенсацией
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. При Киевской городской государственной администрации создали специальную комиссию относительно компенсаций пострадавшим в результате аварии на теплосети возле торгового центра Ocean Plaza. Об этом во время брифинга рассказал начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей КП "Киевтеплоэнерго" Александр Пилипишин, передает УНН.
"По поводу пострадавших людей, попавших под действие горячей воды, на сегодняшний день комиссия создана, и собирается информация о том, в каком объеме и как можно провести компенсацию этим людям", - сообщил Пилипишин.
Он отметил, что необходимо, прежде всего, обратиться в КГГА, а "после обращения этих людей в администрацию, будут приниматься решения, каким образом компенсировать".
Напомним, что из-за прорыва теплосети возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве ожоговом центре до сих пор остаются четверо пострадавших людей.
Как сообщалось, 13 января на улице Антоновича в Киеве в результате порыва теплосети произошел разлив горячей воды и подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza. В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.
По факту происшествия было начато уголовное производство.