Ремонт пошкодженої теплотраси біля Ocean Plaza завершили
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Комунальники сьогодні вранці завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича біля торговельного центру Ocean Plaza у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Аварійні бригади "Київтеплоенерго" сьогодні вранці завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича... Замінено усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23 м на проїжджій частині", - вказали у КМДА.
Також повідомляється, що станом на 9:00 завершили заповнення системи теплоносієм та переключення клієнтів на постійне джерело живлення ТЕЦ-5.
"Одночасно розпочнуться роботи з відновлення асфальтного покриття Голосіївським ШЕУ", - додали у КМДА.
Нагадаємо, 13 січня по вулиці Антоновича у Києві внаслідок пориву тепломережі діаметром 1000 мм стався розлив гарячої води та підтоплення першого поверху і підвального приміщення торгового центру Ocean Plaza. Внаслідок події 7 людей з термічними опіками кінцівок госпіталізували до лікарні.
За фактом події було розпочато кримінальне провадження.