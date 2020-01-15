Ремонт поврежденной теплотрассы возле Ocean Plaza завершили
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Коммунальщики сегодня утром завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" сегодня утром завершили ремонтные работы по устранению повреждения магистрального трубопровода на улице Антоновича... Заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части", - указали в КГГА.
Также сообщается, что по состоянию на 9:00 завершили заполнение системы теплоносителем и переключение клиентов на постоянный источник питания ТЭЦ-5.
"Одновременно начнутся работы по восстановлению асфальтового покрытия Голосеевским ДЭУ", - добавили в КГГА.
Напомним, 13 января на улице Антоновича в Киеве в результате порыва теплосети диаметром 1000 мм произошел разлив горячей воды и подтопление первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza. В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.
По факту происшествия было начато уголовное производство.