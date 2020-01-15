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КГГА: движение по улице вблизи Ocean Plaza восстановлено, труба отремонтирована

Киев • УНН

 • 13532 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. В Голосеевском районе Киева, где в результате прорыва теплосети на улице Антоновича горячая вода подмыла асфальтовое покрытие и затопила ТЦ Ocean Plaza, восстановили асфальтовое покрытие. Об этом говорится в сообщении КГГА, передает УНН.

КГГА: движение по улице вблизи Ocean Plaza восстановлено, труба отремонтирована

“Сейчас транспортное движение по улице восстановлено”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что коммунальная корпорация “Киевавтодор” привлекла к работам 18 единиц техники и 23 рабочих.

Ранее движение по улице вблизи Ocean Plaza планировали восстановить до полуночи на 16 января.

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Напомним, сегодня в 4:15 утра “Киевтеплоэнерго” завершило ликвидацию повреждения трубопровода возле ТРЦ “Ocean Plaza”. С момента обнаружения повреждения вечером 13 января три бригады “Киевтеплоэнерго” работали в круглосуточном режиме. Было осуществлено разрытие места повреждения, демонтаж поврежденного трубопровода, выполнены работы по гидроизоляции и укрупнение узлов трубопроводов, заменен весь участок поврежденного трубопровода длиной 23 м на проезжей части.

Как сообщалось, 13 января на улице Антоновича в Киеве в результате порыва теплосети произошел разлив горячей воды и подтопления первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza. В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.

По факту происшествия было начато уголовное производство.

Также сообщалось, что из-за прорыва теплосети возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве ожоговом центре до сих пор остаются четверо пострадавших людей.

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