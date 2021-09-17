Клуб Вернидуба придбав двох африканців після перемоги над “Шахтарем”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Новим гравцем чемпіона Молдови ФК “Шериф” став центральний нападник із Гани — Басит Абдул Халід і півзахисник збірної Нігер — Абдул Момуні Даранкум, передає УНН з посиланням на сайт команди.
Деталі
Після медичного обстеження гравці і керівництво клубу поставили свої підписи під трудовими договорами.
Халід починав кар’єру в ФК “Дримс”. У 2016 році перейшов в найвідоміший професійний футбольний клуб Косово — ФК “Приштина”, за який зіграв 50 ігор. У 2019 підписав угоду з албанським ФК “Теута” (недавнім суперником нашого клубу в кваліфікації Ліги Чемпіонів). Останнім клубом Халіда був “Есперанс” — туніський футбольний клуб з міста Туніс. Нападник з Гани також має досвід виступу в Лізі чемпіонів КАФ і Ліги Європи УЄФА.
Натомість Даранкум виступав наразі тільки на батьківщині, але є повноцінним гравцем збірної Нігер.
Нагадаємо
“Шериф” обіграв “Шахтар” з рахунком 2:0. Гол футболіста “Шерифа” було обрано найкращим у першому турі Ліги чемпіонів.