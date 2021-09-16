Взяття воріт "Шахтаря" визнано найкращим голом першого туру Ліги чемпіонів

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Гол нападника молдавського "Шерифа" Адама Траоре був визнаний найкращим серед усіх, які відбулися в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

УЄФА виділив чотири взяття воріт із усіх і номінував на звання найкращого. За підсумками голосування перше місце дісталося вінгеру "Шерифа" Адама Траоре, який розписався у сітці воріт донецького "Шахтаря" на 16-й хвилині матчу, що завершився виграшем "Шерифа" (2:0).

Відзначимо, що іншими претендентами на перемогу у номінації були Джордан Хендерсон, Джек Гріліш і Анте Ребіч.

Довідка

У рамках Ліги чемпіонів відбулися всі 16 матчів першого туру групового етапу, в рамках яких команди забили 44 голи.

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