Взяття воріт "Шахтаря" визнано найкращим голом першого туру Ліги чемпіонів

Деталі

УЄФА виділив чотири взяття воріт із усіх і номінував на звання найкращого. За підсумками голосування перше місце дісталося вінгеру "Шерифа" Адама Траоре, який розписався у сітці воріт донецького "Шахтаря" на 16-й хвилині матчу, що завершився виграшем "Шерифа" (2:0).

Відзначимо, що іншими претендентами на перемогу у номінації були Джордан Хендерсон, Джек Гріліш і Анте Ребіч.

Довідка

У рамках Ліги чемпіонів відбулися всі 16 матчів першого туру групового етапу, в рамках яких команди забили 44 голи.