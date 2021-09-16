Взятие ворот "Шахтера" признано лучшим голом первого тура Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Гол нападающего молдавского "Шерифа" Адама Траоре был признан лучшим среди всех, которые состоялись в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
УЕФА выделил четыре взятия ворот из всех и номинировал на звание лучшего. По итогам голосования первое место досталось вингеру “Шерифа” Адама Траоре, который расписался в сетке ворот донецкого “Шахтера” на 16-й минуте матча, который завершился выигрышем “Шерифа” (2:0).
Отметим, что другими претендентами на победу в номинации были Джордан Хендерсон, Джек Грилиш и Ребич.
Справка
В рамках Лиги чемпионов состоялись все 16 матчей первого тура группового этапа, в рамках которых команды забили 44 гола.