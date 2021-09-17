Клуб Вернидуба приобрел двух африканцев после победы над "Шахтером"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Новым игроком чемпиона Молдовы ФК “Шериф” стал центральный нападающий с Ганы — Бассет Абдул Халид и полузащитник сборной Нигер — Абдул Момуну Даранкум, передает УНН со ссылкой на сайт команды.
Детали
После медицинского обследования игроки и руководство клуба поставили свои подписи под трудовыми договорами.
Халид начинал карьеру в ФК “Дримс”. В 2016 году перешел в самый профессиональный футбольный клуб Косово — ФК “Приштина”, за который сыграл 50 игр. В 2019 подписал соглашение с албанским ФК “Теута” (недавним соперником нашего клуба в квалификации Лиги Чемпионов). Последним клубом Халида был “Эсперанс” — тунисский футбольный клуб из города Тунис. Нападающий из Ганы также имеет опыт выступления в Лиге чемпионов КАФ и Лиги Европы УЕФА.
Зато Даранкум выступал пока только на родине, но является полноценным игроком сборной Нигер.
Напомним
“Шериф” обыграл “Шахтер” со счетом 2: 0. Гол футболиста “Шерифа” было выбрано лучшим в первом туре Лиги чемпионов.