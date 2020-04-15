Клуб НХЛ повідомив про одужання всіх гравців від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Усі хокеїсти клубу "Оттава Сенаторс" одужали від коронавірусу. Про це розповів генеральний менеджер клубу П'єр Доріон, передає УНН з посиланням на "Sportsnet".
Доріон розповів про одужання п'яти хокеїстів "Сенаторс" і одного співробітника.
Генеральний менеджер сказав, що здоров'я і безпека його персоналу були його найбільшою турботою з початку пандемії COVID-19.
Доріон також повідомив, що команда зробила три пропозиції в НХЛ щодо перезапуску сезону і міжсезоння, включаючи драфт ліги.
Примітно, що "Сенаторс" були одним із двох клубів із випадками коронавірусної інфекції серед гравців або працівників.
Як писав УНН, НХЛ продовжила карантин для хокеїстів, тренерів та персоналу клубів.