НХЛ на два тижні продовжила карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Національна хокейна ліга оновила інформацію про рекомендації щодо самоізоляції під час пандемії коронавірусної інфекції, інформує УНН з посиланням на сайт ліги.
Керівництво ліги продовжило карантин для хокеїстів, тренерів та персоналу клубів ще на 15 днів.
“НХЛ після консультації з медичними експертами та представниками профспілки гравців НХЛПА оголосила про продовження рекомендацій дотримання самоізоляції для хокеїстів НХЛ, тренерів і хокейного персоналу до 30 квітня включно. Термін попередніх рекомендацій закінчувався 15 квітня”, — наголошено в повідомленні НХЛ.
Як повідомляв УНН, більшість клубів НХЛ підтримали ідею скорочення серій плей-офф.