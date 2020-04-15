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НХЛ на два тижні продовжила карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Національна хокейна ліга оновила інформацію про рекомендації щодо самоізоляції під час пандемії коронавірусної інфекції, інформує УНН з посиланням на сайт ліги.

Керівництво ліги продовжило карантин для хокеїстів, тренерів та персоналу клубів ще на 15 днів.

“НХЛ після консультації з медичними експертами та представниками профспілки гравців НХЛПА оголосила про продовження рекомендацій дотримання самоізоляції для хокеїстів НХЛ, тренерів і хокейного персоналу до 30 квітня включно. Термін попередніх рекомендацій закінчувався 15 квітня”, — наголошено в повідомленні НХЛ.

Як повідомляв УНН, більшість клубів НХЛ підтримали ідею скорочення серій плей-офф.

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