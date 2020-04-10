Двадцять клубів НХЛ підтримали ідею скорочення серій плей-офф

Двадцять з двадцяти чотирьох опитаних генеральних менеджерів команд виступили за скорочення серій до трьох перемог до фіналів конференцій. Натомість у фіналі Кубку Стенлі колективи розглядають виключно серії до чотирьох виграшів (повноцінні).

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Примітно, що один з керівників клубів запропонував грати серії тільки по одному поєдинку, а фінал Кубку Стенлі в серії до трьох баталій.

Додамо, що Національна хокейна ліга безстроково призупинила матчі у березні.