Пандемія коронавірусу: скасовано чемпіонат світу з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Чемпіонат світу IIHF 2020 в Швейцарії - скасований. Причиною стала пандемія коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФХУ.
Наступну інформацію було підтверджено сьогодні Радою IIHF.
"Схвалене рішення - сувора реальність, з якою зіштовхнулась міжнародна хокейна родина, але ми мусимо її прийняти. Коронавірус - це глобальна проблема, яка потребує величезних урядових зусиль, щоб боротися з її розповсюдженням. IIHF робитиме все, що від неї залежить, щоб підтримувати цю боротьбу. Спорт наразі має відійти на другий план, наше завдання - підтримати численні урядові заходи і нашу хокейну родину", - заявив президент IIHF Рене Фазель.
Додамо, що турнір мав пройти в Цюріху і Лозанні, починаючи з 8 травня.