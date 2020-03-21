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Пандемія коронавірусу: скасовано чемпіонат світу з хокею

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Чемпіонат світу IIHF 2020 в Швейцарії - скасований. Причиною стала пандемія коронавірусу, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФХУ.

Наступну інформацію було підтверджено сьогодні Радою IIHF.

"Схвалене рішення - сувора реальність, з якою зіштовхнулась міжнародна хокейна родина, але ми мусимо її прийняти. Коронавірус - це глобальна проблема, яка потребує величезних урядових зусиль, щоб боротися з її розповсюдженням. IIHF робитиме все, що від неї залежить, щоб підтримувати цю боротьбу. Спорт наразі має відійти на другий план, наше завдання - підтримати численні урядові заходи і нашу хокейну родину", - заявив президент IIHF Рене Фазель.

Додамо, що турнір мав пройти в Цюріху і Лозанні, починаючи з 8 травня.

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