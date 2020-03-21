Пандемия коронавируса: отменен чемпионат мира по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Чемпионат мира IIHF 2020 в Швейцарии - отменен. Причиной стала пандемия коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФХУ.
Следующую информацию было подтверждено сегодня Советом IIHF.
"Одобрено решение - суровая реальность, с которой столкнулась международная хоккейная семья, но мы должны ее принять. Коронавирус - это глобальная проблема, требующая огромных правительственных усилий, чтобы бороться с ее распространением. IIHF делать все, что от нее зависит, чтобы поддерживать эту борьбу. Спорт сейчас должен отойти на второй план, наша задача - поддержать многочисленные правительственные меры и нашу хоккейную семью", - заявил президент IIHF Рене Фазель.
Добавим, что турнир должен был пройти в Цюрихе и Лозанне, начиная с 8 мая.