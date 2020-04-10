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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:02 • 105145 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130441 просмотра

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Двадцать клубов НХЛ поддержали идею сокращения серий плей-офф

Двадцать клубов НХЛ поддержали идею сокращения серий плей-офф

Киев  •  УНН

 • 12315 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Большинство представителей НХЛ поддержало введение сокращенных серий в плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на "The Score".

Двадцать из двадцати четырех опрошенных генеральных менеджеров команд выступили за сокращение серий до трех побед в финал конференций. Зато в финале Кубка Стэнли коллективы рассматривают исключительно серии до четырех выигрышей (полноценные).

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Примечательно, что один из руководителей клубов предложил играть серии только по одному поединку, а финал Кубка Стенли в серии до трех баталий.

Добавим, что Национальная хоккейная лига бессрочно приостановила матчи в марте.

Украинские Национальные Новости

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