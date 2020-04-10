Двадцать клубов НХЛ поддержали идею сокращения серий плей-офф
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Большинство представителей НХЛ поддержало введение сокращенных серий в плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса, передает УНН со ссылкой на "The Score".
Двадцать из двадцати четырех опрошенных генеральных менеджеров команд выступили за сокращение серий до трех побед в финал конференций. Зато в финале Кубка Стэнли коллективы рассматривают исключительно серии до четырех выигрышей (полноценные).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пандемия коронавируса: отменен чемпионат мира по хоккею
Примечательно, что один из руководителей клубов предложил играть серии только по одному поединку, а финал Кубка Стенли в серии до трех баталий.
Добавим, что Национальная хоккейная лига бессрочно приостановила матчи в марте.