НХЛ на две недели продолжила карантин

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 24900 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 34930 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 51890 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 53869 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 75640 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 72760 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100954 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105299 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130513 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130195 просмотра

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Актуальное
НХЛ на две недели продолжила карантин

НХЛ на две недели продолжила карантин

Киев  •  УНН

 • 14726 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Национальная хоккейная лига обновила информацию о рекомендациях по самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции, информирует УНН со ссылкой на сайт лиги.

Руководство лиги продолжило карантин для хоккеистов, тренеров и персонала клубов еще на 15 дней.

"НХЛ после консультации с медицинскими экспертами и представителями профсоюза игроков НХЛПА объявила о продлении рекомендаций соблюдение самоизоляции для хоккеистов НХЛ, тренеров и хоккейного персонала до 30 апреля включительно. Срок предыдущих рекомендаций истекал 15 апреля", - отмечается в сообщении НХЛ.

Как сообщал УНН, большинство клубов НХЛ поддержали идею сокращения серий плей-офф.

Украинские Национальные Новости

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