Клуб НХЛ сообщил о выздоровлении всех игроков от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Все хоккеисты клуба "Оттава Сенаторз" выздороели от коронавируса. Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Пьер Дорион, передает УНН со ссылкой на "Sportsnet".
Дорион рассказал о выздоровлении пяти хоккеистов “Сенаторз” и одного сотрудника.
Генеральный менеджер сказал, что здоровье и безопасность его персонала были его самой заботой с начала пандемии COVID-19.
Дорион также сообщил, что команда сделала три предложения в НХЛ по перезапуску сезона и межсезонья, включая драфт лиги.
Примечательно, что “Сенаторз” были одним из двух клубов со случаями коронавирусной инфекции среди игроков или работников.
Как писал УНН, НХЛ продолжила карантин для хоккеистов, тренеров и персонала клубов.