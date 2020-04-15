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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 2831 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 20453 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 39564 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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4 марта, 15:53 • 130463 просмотра

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Клуб НХЛ сообщил о выздоровлении всех игроков от коронавируса

Клуб НХЛ сообщил о выздоровлении всех игроков от коронавируса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Все хоккеисты клуба "Оттава Сенаторз" выздороели от коронавируса. Об этом рассказал генеральный менеджер клуба Пьер Дорион, передает УНН со ссылкой на "Sportsnet".

Дорион рассказал о выздоровлении пяти хоккеистов “Сенаторз” и одного сотрудника.

Генеральный менеджер сказал, что здоровье и безопасность его персонала были его самой заботой с начала пандемии COVID-19.

Дорион также сообщил, что команда сделала три предложения в НХЛ по перезапуску сезона и межсезонья, включая драфт лиги.

Примечательно, что “Сенаторз” были одним из двух клубов со случаями коронавирусной инфекции среди игроков или работников.

Как писал УНН, НХЛ продолжила карантин для хоккеистов, тренеров и персонала клубов.

Украинские Национальные Новости

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