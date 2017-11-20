Клієнти ліквідованих банків стали жертвами політиків - експерт

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Конституційний суд вже понад півтора року розглядає справу щодо конституційності Закону “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”. Тим часом посадовці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розкрадають кошти клієнтів ліквідованих банків. Про це у коментарі УНН заявив правозахисник Вячеслав Олійник.

“Якщо Конституційний суд прийме закон про неконституційність ФГВФО, то вкладники повинні отримати від держави, згідно зі статті 41 Конституції України, свою власність, тому що держава гарантує право власності. Ця ситуація дуже заполітизована і затягування розгляду справи Конституційним судом, я думаю, лежить в площині ФГВФО. Цей закон прописувався Андрієм Оленчиком, заступником розпорядника Фонду, і він був дуже не задоволений, коли вкладники пройшли всі інстанції і дійшли до Конституційного суду”, — сказав Олійник.

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За словами юриста, Закон “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” дає можливість посадовцям ФГВФО розкрадати кошти не лише вкладників банків, а й позичальників.

“Цей закон дає можливість грабувати вкладників. І позичальників, як це зараз відбувається з банком "Михайлівський", вони ж не знають кому платити. І наче, все ж вирішено, що власники (кредитного портфелю — ред..) "Фагор" і "Плеяда", а ФГВФО все одно стягує кошти на свою користь. І цей закон дає таку можливість. Не виконувати рішення суду — це теж незаконно”, — заявив Олійник.

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Юрист зазначив, що у разі, якщо Конституційний суд визнає Закону “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” неконституційним, то парламент в авральному порядку повинен буде приймати новий закон “Про систему гарантування вкладів” або держава повинна буде відшкодувати всім вкладникам повністю всі кошти.

“І всі дії ФГВФО, наприклад, продаж майна і так далі, які здійснював Фонд гарантування, посилаючись на цей закон, можуть бути визнані в судах не законними”, — додав Олійник.

Нагадаємо, за словами юриста Д.Бяліка, сьогодні ФГВФО не несе жодної відповідальності за порушення прав людей.

Так, до прикладу, вкладники банку “Михайлівський” досі не можуть забрати свої кошти з ФГВФО. А зважаючи на курсову різницю, на кожному з них Фонд вже заробив до 500 доларів США.

Як повідомляв УНН, проти уповноважених осіб ФГВФО — ліквідаторів банку “Михайлівський” відкрито кримінальне провадження за фактом шахрайства. Вони підозрюються у незаконному зборі коштів з боржників банку.

“Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ “Банк Михайлівський” під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою здійснюють шахрайські дії відносно боржників банку в договірних зобов’язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги щодо сплати платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому права кредитора, в зв’язку з поступкою права вимоги за цими зобов’язаннями іншому (новому) кредитору — ТОВ “Фінансова компанія “Фагор”.

В результаті цих дій ТОВ “Фінансовій компанії „Фагор“, а також введеним в оману фізичним особам (сторонам в первинних зобов’язаннях) завдано збитків”, — йдеться у матеріалах слідства.

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