Клиенты ликвидированных банков стали жертвами политиков - эксперт

ukru
Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 12904 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 29767 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 41103 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 47172 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43756 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90950 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 125987 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115969 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 150692 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

11 марта, 05:39 • 112012 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 127039 просмотра
Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

09:37 • 102575 просмотра
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

11:17 • 101073 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 101649 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 101649 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 127039 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 125987 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 127855 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 150692 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

14:42 • 6297 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 108980 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 116152 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 117024 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 122346 просмотра
Актуальное
Клиенты ликвидированных банков стали жертвами политиков - эксперт

Клиенты ликвидированных банков стали жертвами политиков - эксперт

Киев  •  УНН

 • 12804 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Конституционный суд уже более полутора лет рассматривает дело о конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Между тем чиновники Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) разворовывают средства клиентов ликвидируемых банков. Об этом в комментарии УНН заявил правозащитник Вячеслав Олийнык.

"Если Конституционный суд примет закон о неконституционности ФГВФЛ, то вкладчики должны получить от государства, согласно статье 41 Конституции Украины, свою собственность, потому что государство гарантирует право собственности. Эта ситуация очень политизирована и затягивание рассмотрения дела Конституционным судом, я думаю, лежит в плоскости ФГВФЛ. Этот закон прописывался Андреем Оленчиком, заместителем распорядителя Фонда, и он был очень не доволен, когда вкладчики прошли все инстанции и дошли до Конституционного суда", - сказал Олейник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Оленчик мог работать на ФСБ России

По словам юриста, Закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц" дает возможность должностным лицам ФГВФЛ разворовывать средства не только вкладчиков банков, но и заемщиков.

"Этот закон дает возможность грабить вкладчиков. И заемщиков, как это сейчас происходит с банком "Михайловский", они же не знают кому платить. И как, все же решено, что владельцы (кредитного портфеля - ред ..) "Фагор" и "Плеяда", а ФГВФЛ все равно взимает средства в свою пользу. И этот закон дает такую ​​возможность. Не выполнять решение суда - это тоже незаконно", - заявил Олийнык.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Директор ФГВФЛ имеет бизнес в оккупированном Крыму

Юрист отметил, что в случае, если Конституционный суд признает Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" неконституционным, то парламент в авральном порядке должен будет принимать новый закон "О системе гарантирования вкладов" или государство должно будет возместить всем вкладчикам полностью все средства.

"И все действия ФГВФЛ, например, продажа имущества и так далее, которые осуществлял Фонд гарантирования, ссылаясь на этот закон, могут быть признаны в судах незаконными", - добавил Олийнык.

Напомним, по словам юриста Д.Бялика, сегодня ФГВФЛ не несет ответственности за нарушение прав людей.

Так, к примеру, вкладчики банка "Михайловский" до сих пор не могут забрать свои средства из ФГВФЛ. А учитывая курсовую разницу, на каждом из них Фонд уже заработал до 500 долларов США.

Как сообщал УНН, против уполномоченных лиц ФГВФЛ - ликвидаторов банка "Михайловский" открыто уголовное производство по факту мошенничества. Они подозреваются в незаконном сборе средств с должников банка.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор".

В результате этих действий ООО "Финансовой компании "Фагор", а также введенным в заблуждение физическим лицам (сторонам в первичных обязательствам) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы