Клиенты ликвидированных банков стали жертвами политиков - эксперт

"Если Конституционный суд примет закон о неконституционности ФГВФЛ, то вкладчики должны получить от государства, согласно статье 41 Конституции Украины, свою собственность, потому что государство гарантирует право собственности. Эта ситуация очень политизирована и затягивание рассмотрения дела Конституционным судом, я думаю, лежит в плоскости ФГВФЛ. Этот закон прописывался Андреем Оленчиком, заместителем распорядителя Фонда, и он был очень не доволен, когда вкладчики прошли все инстанции и дошли до Конституционного суда", - сказал Олейник.

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По словам юриста, Закон "О системе гарантирования вкладов физических лиц" дает возможность должностным лицам ФГВФЛ разворовывать средства не только вкладчиков банков, но и заемщиков.

"Этот закон дает возможность грабить вкладчиков. И заемщиков, как это сейчас происходит с банком "Михайловский", они же не знают кому платить. И как, все же решено, что владельцы (кредитного портфеля - ред ..) "Фагор" и "Плеяда", а ФГВФЛ все равно взимает средства в свою пользу. И этот закон дает такую ​​возможность. Не выполнять решение суда - это тоже незаконно", - заявил Олийнык.

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Юрист отметил, что в случае, если Конституционный суд признает Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" неконституционным, то парламент в авральном порядке должен будет принимать новый закон "О системе гарантирования вкладов" или государство должно будет возместить всем вкладчикам полностью все средства.

"И все действия ФГВФЛ, например, продажа имущества и так далее, которые осуществлял Фонд гарантирования, ссылаясь на этот закон, могут быть признаны в судах незаконными", - добавил Олийнык.

Напомним, по словам юриста Д.Бялика, сегодня ФГВФЛ не несет ответственности за нарушение прав людей.

Так, к примеру, вкладчики банка "Михайловский" до сих пор не могут забрать свои средства из ФГВФЛ. А учитывая курсовую разницу, на каждом из них Фонд уже заработал до 500 долларов США.

Как сообщал УНН, против уполномоченных лиц ФГВФЛ - ликвидаторов банка "Михайловский" открыто уголовное производство по факту мошенничества. Они подозреваются в незаконном сборе средств с должников банка.

"Следствием установлено, что должностные лица временной администрации ПАО "Банк Михайловский" во время ликвидационной процедуры по предварительному сговору осуществляют мошеннические действия в отношении должников банка в договорных обязательствах, выдвигая им неправомерные требования по уплате платежей по кредитным договорам, не имея при этом права кредитора в связи с уступкой права требования по этим обязательствам другому (новому) кредитору - ООО "Финансовая компания "Фагор".

В результате этих действий ООО "Финансовой компании "Фагор", а также введенным в заблуждение физическим лицам (сторонам в первичных обязательствам) нанесен ущерб", - говорится в материалах следствия.