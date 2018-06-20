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Клімкін заявив про можливий незвичний формат зустрічі Україна-НАТО

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Зустріч Україна-НАТО може відбутись спільно з Грузією, порядок денний зустрічі ще не сформовано. Про це на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгаром Рінкевичсом заявив голова українського МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

“Щодо саміту. Зараз ми говоримо про формат: чи це буде окремо, чи спільно з Грузією — це вже питання порядку денного самого саміту”, — сказав він.

За словами міністра, у будь-якому разі дуже важливо, щоб Україна була представлена на саміті НАТО повноцінно і на найвищому рівні.

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“В питанні очікувань: звичайно ж, політичний меседж щодо солідарності НАТО з Україною. І для НАТО те, що ми відбиваємо агресію Росії — це є запорукою їхньої безпеки. А те, що у нас є всеохоплююча співпраця з НАТО і вона має розвиватись — це зрозуміло само собою”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, засідання Комісії Україна-НАТО відбудеться попри блокування зустрічі з боку Угорщини.

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