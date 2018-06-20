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Климкин заявил о возможном необычном формате встречи Украина-НАТО

Климкин заявил о возможном необычном формате встречи Украина-НАТО

Киев  •  УНН

 • 9732 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Встреча Украина-НАТО может состояться совместно с Грузией, повестка дня встречи еще не сформирована. Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгаром Ринкевичсом заявил глава украинского МИД Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

“По поводу саммита. Сейчас мы говорим о формате: это будет отдельно или вместе с Грузией — это уже вопрос повестки дня самого саммита”, — сказал он.

По словам министра, в любом случае очень важно, чтобы Украина была представлена ​​на саммите НАТО полноценно и на высшем уровне.

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“В вопросе ожиданий: конечно же, политический месседж относительно солидарности НАТО с Украиной. И для НАТО, что мы отбиваем агрессию России — это залог их безопасности. А то, что у нас есть комплексное сотрудничество с НАТО и она должна развиваться — это понятно само собой”, - сказал он.

Как сообщал УНН, заседание Комиссии Украина-НАТО состоится несмотря на блокирование встречи со стороны Венгрии.

Украинские Национальные Новости

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