Клімкін запевнив у відсутності прямих загроз для безвізу з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Жодних прямих загроз для безвізового режиму з Євросоюзом для України немає. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін у ефірі "Сніданку з 1+1", передає УНН.
"Ніяких прямих загроз для цього (безвізу - ред) нема. Ніхто безвіз завтра-післязавтра в українців не відбере. Але те, що обіцяли (європейським партнерам - ред.), потрібно виконувати. Я пам'ятаю, як ми робили безвізовий план. І створення антикорупційних органів було частиною цього плану. Але якщо ми виконали цей план, значить, воно функціонує", - зауважив міністр.
Він наголосив, що є питання до завершення всієї антикорупційної системи, зокрема, до створення Антикорупційного суду.
"Зараз вона недовершена", - вказав П.Клімкін.
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Міністр зауважив, що реакція представників ЄС на проблему з антикорупційними органами в Україні є "дзвіночком", але "для безвізу на сьогодні загроз немає".
Також він повідомив, що за півроку дії безвізу 61 українця не пустили на територію країн Шенгенської угоди: вони мали або проблеми з документами, або кримінальне минуле на території країн Євросоюзу.
Загалом же, за його словами, уже близько 400 тисяч українців скористалися безвізом.
Нагадаємо, Єврокомісія оприлюднила шість вимог до України у звіті щодо призупинення безвізy.