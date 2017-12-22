Климкин заверил в отсутствии прямых угроз для безвиза с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Никаких прямых угроз для безвизового режима с Евросоюзом для Украины нет. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире "Завтрака с 1+1", передает УНН.
"Никаких прямых угроз для этого (безвиза - ред) нет. Никто безвиз завтра-послезавтра у украинцев не отнимет. Но то, что обещали (европейским партнерам - ред.), нужно выполнять. Я помню, как мы делали безвизовый план. И создание антикоррупционных органов было частью этого плана. Но если мы выполнили этот план, значит, оно функционирует", - отметил министр.
Он добавил, что есть вопрос относительно завершения всей антикоррупционной системы, в частности, относительно создания Антикоррупционного суда.
"Сейчас она незавершена", - отметил П.Климкин.
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Министр отметил, что реакция представителей ЕС на проблему с антикоррупционными органами в Украине является "колокольчиком", но "для безвиза сегодня угроз нет".
Также он сообщил, что за полгода действия безвиза 61 украинца не пустили на территорию стран Шенгенского соглашения: они имели или проблемы с документами, или уголовное прошлое на территории стран Евросоюза.
В целом же, по его словам, уже около 400 тысяч украинцев воспользовались безвизом.
Напомним, Еврокомиссия обнародовала шесть требований к Украине в отчете относительно приостановки безвиза.