Климкин заверил в отсутствии прямых угроз для безвиза с ЕС

"Никаких прямых угроз для этого (безвиза - ред) нет. Никто безвиз завтра-послезавтра у украинцев не отнимет. Но то, что обещали (европейским партнерам - ред.), нужно выполнять. Я помню, как мы делали безвизовый план. И создание антикоррупционных органов было частью этого плана. Но если мы выполнили этот план, значит, оно функционирует", - отметил министр.

Он добавил, что есть вопрос относительно завершения всей антикоррупционной системы, в частности, относительно создания Антикоррупционного суда.

"Сейчас она незавершена", - отметил П.Климкин.

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Министр отметил, что реакция представителей ЕС на проблему с антикоррупционными органами в Украине является "колокольчиком", но "для безвиза сегодня угроз нет".

Также он сообщил, что за полгода действия безвиза 61 украинца не пустили на территорию стран Шенгенского соглашения: они имели или проблемы с документами, или уголовное прошлое на территории стран Евросоюза.

В целом же, по его словам, уже около 400 тысяч украинцев воспользовались безвизом.

Напомним, Еврокомиссия обнародовала шесть требований к Украине в отчете относительно приостановки безвиза.