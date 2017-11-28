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Клімкін закликав українських і польських політиків припинити віртуальні розмови навколо історії

Клімкін закликав українських і польських політиків припинити віртуальні розмови навколо історії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Мінстр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українських та польських діячів припинити віртуальні розмови про історичне минуле обох народів і вдатися до діалогу в разі наявності якихось суперечносте в цих питаннях. Про це Клімкін заявив під час VIII Національного експертного форуму "Україна: у прагненні до рівноваги", передає кореспондент УНН.

"Що мені не подобається - що і в Польщі і в нас хтось намагається розмовляти про історичні події в якомусь віртуальному просторі. Ми є друзями і маємо дослуховуватися один до одного", - сказав Клімкін.

За його словами, український проект не може утворитися без зрозуміння і відокремлення власне історії, яка є досить суперечливою, адже у Польщі історія більш зрозуміла.

"Але це не означає, що та історія вірна, а наша ні", - зазначив Клімкін.

Він зауважив, що наявність пам’ятників українським і польським діячам на територіях обох країн є ознакою людського примирення.

"Якщо треба, давайте створимо канал комунікації і будемо розмовляти один з одним, будемо дискутувати, дивитися разом, як друг з другом. Якщо є питання – треба обговорювати, - зазначив Клімкін.

Як повідомляв УНН, комітет президентів України і Польщі зібрався на засідання у Кракові.

Українські Національні Новини

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