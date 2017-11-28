Климкин призвал украинских и польских политиков прекратить виртуальные разговоры вокруг истории
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Минстр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинских и польских политиков прекратить виртуальные разговоры об историческом прошлом двух народов и прибегнуть к диалогу в случае наличия каких суперечносте в этих вопросах. Об этом Климкин заявил во время VIII Национального экспертного форума "Украина: в стремлении к равновесию", передает корреспондент УНН.
"Что мне не нравится - что и в Польше и у нас кто-то пытается говорить об исторических событиях в каком-то виртуальном пространстве. Мы друзьями и должны прислушиваться друг к другу", - сказал Климкин.
По его словам, украинский проект не может образоваться без понимания и отделения собственно истории, достаточно противоречиво, ведь в Польше история более понятна.
"Но это не значит, что та история верна, а наша нет", - отметил Климкин.
Он отметил, что наличие памятников украинским и польским деятелям на территориях обеих стран является признаком человеческого примирения.
"Если надо, давайте создадим канал коммуникации и будем разговаривать друг с другом, будем дискутировать, смотреть вместе, как друг с другом. Если есть вопросы - надо обсуждать", - отметил Климкин.
Как сообщал УНН, комитет президентов Украины и Польши собрался на заседание в Кракове.