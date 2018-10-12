Клімкін у понеділок зустрінеться з Генсеком НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У понеділок Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг проведе зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Про це йдеться на сайті Північноатлантичного альянсу, передає УНН.
“У понеділок 15 жовтня 2018 року Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг зустрінеться з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним”, — йдеться у повідомленні.
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При цьому контактів з пресою за результатами зустрічі не передбачається.
Як повідомляв УНН, Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг раніше заявив, що у НАТО обізнані щодо розбіжностей Києва та Будапешта і висловили сподівання, що сторони вирішать свої двосторонні питання.