Климкин в понедельник встретится с Генсеком НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В понедельник Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Об этом говорится на сайте Североатлантического альянса, передает УНН.
“В понедельник 15 октября 2018 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным”, — говорится в сообщении.
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При этом контактов с прессой по итогам встречи не предвидится.
Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что в НАТО осведомлены о разногласиях Киева и Будапешта и выразили надежду, что стороны решат свои двусторонние вопросы.