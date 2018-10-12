Климкин в понедельник встретится с Генсеком НАТО

“В понедельник 15 октября 2018 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАТО снова не состоится посвященная Украине комиссия: причастна Венгрия

При этом контактов с прессой по итогам встречи не предвидится.

Как сообщал УНН, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что в НАТО осведомлены о разногласиях Киева и Будапешта и выразили надежду, что стороны решат свои двусторонние вопросы.