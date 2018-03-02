Клімкін припустив, що ідею спекуляцій на польсько-українській історії "підсунули" спецслужби РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін припустив, що польським націоналістам "підсунули" ідею спекуляцій на польсько-українській історії російські спецслужби. Про це йдеться у статті П.Клімкіна, оприлюдненій прес-службою МЗС, передає УНН.
"Невже не зрозуміло, що від ескалації історичних суперечок не може виграти ні Польща, ні Україна, що користь від цього може одержати тільки одна сторона – Росія. Саме це змушує мене припускати, що ідею спекуляцій на польсько-українській історії польським націоналістам підсунув не хто інший, як російські спецслужби", - зазначив міністр.
Якщо згадати про їхній вплив, за його словами, на Brexit, втручання у вибори в США, референдуми в Нідерландах та Каталонії, то такі підозри виглядають цілком логічними.
"Головне ж, на що хочу звернути увагу польських колег, які цікавляться історією: у минулому відсутність солідарності між Польщею й Україною рано чи пізно закінчувалася тим, що обидві вони потрапляли під московське ярмо. Якщо хтось заколисує себе вірою в те, що з Польщею таке більше трапитися не може, то мушу застерегти наївних: програма-максимум Кремля – дезінтеграція ЄС і відновлення сфери впливу колишнього СССР, розпад якого В.Путін вважає "найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття", - наголосив П.Клімкін.
Голова українського МЗС заявив, що "готовий до відвертого діалогу з польськими колегами, а також готовий разом із ними вшановувати пам'ять наших загиблих всіх національностей, просити пробачення й прощати".
"Я готовий узяти на себе відповідальність за те, щоб повернути наші взаємини в нормальне й цивілізоване європейське русло. На жаль, поки що я не бачу такої готовності з польської сторони. Але я твердо знаю, що іншого шляху у нас просто не існує. Закликаю українців та поляків, яким дорогі наші спільні надбання, не мовчати й сказати своє слово", - резюмував П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Павло Клімкін здійснить робочу поїздку до Польщі, де вшанує пам'ять розстріляних у Павлокомі українців.
Додамо, 1 березня польський закон із забороною "бандеризму" набув чинності.