Климкин предположил, что идею спекуляций на польско-украинской истории "подсунули" спецслужбы РФ

"Неужели не понятно, что от эскалации исторических споров не может выиграть ни Польша, ни Украина, что польза от этого может получить только одна сторона - Россия. Именно это заставляет меня предполагать, что идею спекуляций на польско-украинской истории польским националистам подсунул ни кто другой, как российские спецслужбы", - отметил министр.

Если вспомнить об их влиянии, по его словам, на Brexit, вмешательство в выборы в США, референдумы в Нидерландах и Каталонии, то такие подозрения выглядят вполне логичными.

"Главное же, на что хочу обратить внимание польских коллег, которые интересуются историей: в прошлом отсутствие солидарности между Польшей и Украиной рано или поздно заканчивалась тем, что обе они попадали под московское ярмо. Если кто-то успокаивает себя верой в то, что с Польшей такое больше случиться не может, то должен предостеречь наивных: программа-максимум Кремля - ​​дезинтеграция ЕС и восстановление влияния бывшего СССР, распад которого Путин считает "величайшей геополитической катастрофой ХХ века", - подчеркнул П.Климкин.

Глава украинского МИД заявил, что "готов к откровенному диалогу с польскими коллегами, а также готов вместе с ними почтить память наших погибших всех национальностей, просить прощения и прощать".

"Я готов взять на себя ответственность за то, чтобы вернуть наши отношения в нормальное и цивилизованное европейское русло. К сожалению, пока я не вижу такой готовности с польской стороны. Но я твердо знаю, что другого пути у нас просто нет. Призываю украинцев и поляков, которым дороги наши совместные достижения, не молчать и сказать свое слово", - резюмировал П.Климкин.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Павел Климкин посетит с рабочей поездкой Польшу, где почтит память расстрелянных в Павлокоме украинцев.

Добавим, 1 марта польский закон с запретом " бандеризма" вступил в силу.