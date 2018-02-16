Клімкін не виключив припинення переговорів у мінському форматі через погрози бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключив припинення переговорів у мінському форматі, якщо з боку бойовиків продовжаться погрози. Про це він сказав сьогодні журналістам після перемовин з російським колегою у Мюнхені, передає УНН.
“На останньому засіданні у Мінську вони зруйнували всі домовленості. Вони перевищили будь-які людські правила, погрожуючи й Ірині (Геращенко - ред.), і дітям. Я сьогодні сказав, якщо так буде далі, то ми не зможемо далі говорити реально у будь-якому форматі, чи в мінському форматі. За визначенням це неможливо”, — заявив міністр, відповідаючи на запитання журналістів стосовно звільнення заручників.
Нагадаємо, на попередньому засіданні контактної групи у Мінську представники бойовиків погрожували першому заступнику голови Верховної Ради Ірині Геращенко.