Климкин не исключил прекращения переговоров в минском формате из-за угроз боевиков

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65777 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80541 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83265 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108169 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100665 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104701 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111663 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117102 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Климкин не исключил прекращения переговоров в минском формате из-за угроз боевиков

Климкин не исключил прекращения переговоров в минском формате из-за угроз боевиков

Киев  •  УНН

 • 13288 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил прекращения переговоров в минском формате, если со стороны боевиков продолжатся угрозы. Об этом он сказал сегодня журналистам после переговоров с российским коллегой в Мюнхене, передает УНН.

"На последнем заседании в Минске они разрушили все договоренности. Они превысили любые человеческие правила, угрожая и Ирине (Геращенко - ред.), и детям. Я сегодня сказал, если так будет дальше, то мы не сможем дальше говорить реально в любом формате, или в минском формате. По определению это невозможно", - заявил министр, отвечая на вопрос журналистов по освобождению заложников.

Напомним, на предыдущем заседании контактной группы в Минске представители боевиков угрожали первому заместителю председателя Верховной Рады Ирине Геращенко.

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