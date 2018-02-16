Климкин не исключил прекращения переговоров в минском формате из-за угроз боевиков

"На последнем заседании в Минске они разрушили все договоренности. Они превысили любые человеческие правила, угрожая и Ирине (Геращенко - ред.), и детям. Я сегодня сказал, если так будет дальше, то мы не сможем дальше говорить реально в любом формате, или в минском формате. По определению это невозможно", - заявил министр, отвечая на вопрос журналистов по освобождению заложников.

Напомним, на предыдущем заседании контактной группы в Минске представители боевиков угрожали первому заместителю председателя Верховной Рады Ирине Геращенко.