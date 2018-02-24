Кліматологи провели аналіз температури повітря у другій половині XXI століття на території Європи

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Бри­танські кліма­толо­ги про­аналізу­вали дані що­до 571 міста Євро­пи та ви­яви­ли, що у другій по­ловині XXI століття в біль­шості з них знач­но збіль­шить­ся кількість ано­маль­но спе­кот­них днів, а мак­си­маль­на тем­пе­рату­ра мо­же ви­рос­ти на 7 гра­дусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на науковий журнал IOP Scince.