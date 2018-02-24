Кліматологи провели аналіз температури повітря у другій половині XXI століття на території Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Британські кліматологи проаналізували дані щодо 571 міста Європи та виявили, що у другій половині XXI століття в більшості з них значно збільшиться кількість аномально спекотних днів, а максимальна температура може вирости на 7 градусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на науковий журнал IOP Scince.
Британські кліматологи під керівництвом Сельми Геррейро з Ньюкаслського університету змоделювали кліматичні зміни, які відбудуться в 571 європейському місті до другої половині XXI століття. Для цього вчені використовували одну з найбільш надійних кліматичних моделей CMIP5 і сценарій високого рівня викиду парникових газів.
Ґрунтуючись на результатах моделювання, вчені отримали дані для кількості опадів, максимальної, середньої та мінімальної температури. Кліматологи оцінили кількість і частоту повеней, посух і періодів аномальної спеки в літні періоди, використовуючи середньорічне та середньомісячне значення. Моделювання створювалося для періоду з 2051 по 2100 рік, його дані вчені порівняли із середнім історичним значенням з 1951 по 2000 рік.
Однією з причин зміни частоти екстремальних погодних умов в Європі вчені називають зміщення звичних маршрутів висотних струменевих течій у верхніх шарах тропосфери над північною Атлантикою. Їх відхилення на північ або на південь призводить до посух і пожеж в Європі.
Точно оцінити глобальні зміни неможливо через велику кількість невизначеностей, тому кліматологи зробили оцінки для трьох різних сценаріїв: з низьким впливом кліматичних змін на погоду, помірним і високим – вони відповідають десяти, п’ятдесяти або дев’яноста відсоткам від значень, отриманих в результаті моделювання.
Як результат навіть в разі найбільш оптимістичного сценарію з низьким впливом глобальних кліматичних змін на погоду, число аномально спекотних днів і їх максимальна температура в більшості європейських міст в найближчому майбутньому зросте. Наприклад, у центральній Європі максимальна температура в спекотні періоди може збільшитися від 2 до 7 градусів Цельсія при оптимістичному сценарії та до 14 градусів – при песимістичному.
У південних регіонах Європи вірогідно стануть частішими посухи, а в північно-західній Європі, навпаки, може підвищитися частота повеней – так, за результатами дослідження, відразу в 85% міст Великобританії їх число помітно збільшиться. Найсильніша ж різниця буде помітна в південних містах – кількість аномально спекотних днів в деяких може вирости на 69%.
Що стосується великих міст, то найбільший ризик збільшення засух у Мадрида, Афін та Лісабона. Кількість повеней підвищиться в Дубліні, Гельсінкі та Ризі, а днів аномальної спеки буде більше в Римі, Стокгольмі, Празі та Афінах. При цьому близько ста міст будуть схильні до ризику за двома з цих параметрів, а 18 з 571 міста виявилися в зоні ризику за усіма розглянутим вченими критеріям.
Як повідомляв УНН, вчені неочікуванно знайшли десятки найбільших чорних дір.