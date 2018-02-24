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Климатологи провели анализ температуры воздуха во второй половине XXI века на территории Европы

Климатологи провели анализ температуры воздуха во второй половине XXI века на территории Европы

Киев  •  УНН

 • 26762 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Британские климатологи проанализировали данные о 571 городе Европы и обнаружили, что во второй половине XXI века у большинства из них значительно увеличится количество аномально жарких дней, а максимальная температура может вырасти на 7 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на научный журнал IOP Scince.

Британские климатологи под руководством Сельмы Геррейро из Ньюкаслского университета смоделировали климатические изменения, которые произойдут в 571 европейском городе ко второй половине XXI века. Для этого ученые использовали одну из самых надежных климатических моделей CMIP5 и сценарий высокого уровня выброса парниковых газов.

Основываясь на результатах моделирования, ученые получили данные для количества осадков, максимальной, средней и минимальной температуры. Климатологи оценили количество и частоту наводнений, засух и периодов аномальной жары в летние периоды, используя среднегодовое и среднемесячное значение. Моделирование создавалось для периода с 2051 по 2100 год, его данные ученые сравнили со средним историческим значением с 1951 по 2000 год.

Одной из причин изменения частоты экстремальных погодных условий в Европе ученые называют смещение привычных маршрутов высотных струйных течений в верхних слоях тропосферы над северной Атлантикой. Их отклонения на север или на юг приводит к засухам и пожарам в Европе.

Точно оценить глобальные изменения невозможно из-за обилия неопределенностей, поэтому климатологи сделали оценки для трех различных сценариев: с низким воздействием климатических изменений на погоду, умеренным и высоким - они соответствуют десяти, пятидесяти или девяноста процентам от значений, полученных в результате моделирования .

В результате даже в случае наиболее оптимистичного сценария с низким воздействием глобальных климатических изменений на погоду, число аномально жарких дней и их максимальная температура в большинстве европейских городов в ближайшем будущем возрастет. Например, в центральной Европе максимальная температура в жаркие периоды может увеличиться от 2 до 7 градусов Цельсия при оптимистическом сценарии и до 14 градусов - при пессимистическом.

В южных регионах Европы достоверно участятся засухи, а в северо-западной Европе, наоборот, может повыситься частота наводнений - так, по результатам исследования, сразу в 85% городов Великобритании их число заметно увеличится. Сильная же разница будет заметна в южных городах - количество аномально жарких дней в некоторых может вырасти на 69%.

Что касается крупных городов, то наибольший риск увеличения засух в Мадриде, Афинах и Лиссабоне. Количество наводнений повысится в Дублине, Хельсинки и Риге, а дней аномальной жары будет больше в Риме, Стокгольме, Праге и Афинах. При этом около ста городов будут подвержены риску по двум из этих параметров, а 18 из 571 города оказались в зоне риска по всем рассмотренным учеными критериям.

Как сообщал УНН, ученые неожиданные нашли десятки крупнейших черных дыр.

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