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Кличко так і не відреагували на "трешове" харчування столичних школярів

Київ • УНН

 • 14552 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Очільник КМДА Віталій Кличко жодним чином так і не відреагував на жахливе харчування столичних школярів, передає УНН.

Кличко так і не відреагували на "трешове" харчування столичних школярів

Так, офіційних заяв мера щодо врегулювання ситуації зроблено не було. Будь-які повідомлення як на офіційному сайті КМДА, так і на сторінці київської влади у Facebook з цього приводу відсутні.

І це попри заяви не лише батьків, які публікували фотографії неїстівних обідів своїх дітей, але й заяви столичних депутатів.

Ще 4 вересня депутат КМР Олександр Бродський сказав, що йому соромно за низьку якість харчування столичних школярів та сказав, що чекатиме на реакцію мера.

“Як депутату, мені соромно і сумно, що діти – а це найкраще що у нас є, змушені їсти такі обіди. На цю ситуацію має безумовно і в першу чергу відреагувати чинний мер. Чекатимемо, що він скаже. Коронавірус і ланч-бокси це не привід годувати дітей половиною банана", - зазначив депутат. 

Нагадаємо, у соціальних мережах батьки київських школярів повідомили, що обурені якістю харчування дітей. На опублікованих фото зі “сніданками”, пропонованими учням, є лише булка, два шматочки сиру, третина почорнілого банану та яблуко. 

Батьки школярів назвали таке меню “лютим трешем”.

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, у свою чергу, напередодні у Facebook заявив, що столичній владі нібито вдалося "вивчити кращий світовий досвід" та забезпечити у школах Києва “класні, корисні, якісні та смачні страви”. 

Втім, він таки визнав, що до них зараз надходять скарги батьків на якість учнівського харчування. Але всю вину за це чиновник списав на "ковід".

"Шановні батьки! Той формат сніданків, який зараз, - вимушений і тимчасовий. Це не заміна гарячого харчування! Це сніданки, затверджені Держпродспоживслужбою, на час поки у країні діють карантинні обмеження. Ми обов'язково повернемося до нашої вже звичної моделі мультипрофільного харчування у школах", - пообіцяв Мондриївський, правда, так і не уточнив, коли це станеться.

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